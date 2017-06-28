Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале»

Нападающий «Урала» Игорь Портнягин рассказал о причинах своего перехода из «Локомотива». Напомним, футболист будет выступать в команде из Екатеринбурга на правах аренды.

«Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб «Урала» за оказанное доверие, попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время у меня не все получалось по ряду объективных причин.

Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале». Пока больше общаюсь с реабилитологом, потому что мы набираем физическую форму, с капитаном команды, с молодыми ребятами.

Личные цели? Забить больше голов, чтобы «Урал» был по итогам сезона как можно выше», – сказал Портнягин.