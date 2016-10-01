Портнягин может пропустить около двух недель

Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин получил травму в матче девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1) и может пропустить около двух недель. Об этом сообщил тренер железнодорожников Саркис Оганесян.

– Как можете объяснить обратную замену Игнатьева?

– Требовалось усиление левого фланга. У Хенти не все получалось по ходу первого тайма, плюс травмировался Портнягин. Выпустили Влада, надеясь на его умение набирать хорошую скорость и технику владения мячом. Увы, у Игнатьева также получилось далеко не все, и главный тренер решил поменять его обратно.

– Поговорите с Владом после этого?

– Конечно. Так бывает, ничего страшного. Обидно, конечно, что впереди у нас ничего не получается. Простреливаем и навешиваем с флангов, моменты создаем, но завершить атаку не удается.

– Что с Игорем Портнягиным?

– Тщательного обследования еще не было. Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь выпадет недели на две, – сказал Оганесян.