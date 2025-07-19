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Игорь Портнягин
Новости
Игорь Портнягин - новости
Завершил карьеру
7 января 1989 (37), Владивосток
#97 | Нападающий
190 см | 75 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Публикации
«На всех орал и пробегал впустую»: Портнягин – о Дзюбе в матче с «Крыльями Советов»
2025.07.19 20:37
3
Даку – 5-й игрок в истории «Рубина», забивший в 4 матчах РПЛ подряд
2024.08.24 08:31
2
«Балтика» арендовала Портнягина у «Локомотива»
2019.01.17 17:06
1
«Химки» арендовали у «Локомотива» Портнягина. В прошлом сезоне форвард забил один гол
2018.08.02 18:47
7
Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»
2018.03.15 16:51
10
Портнягин и Смолов сыграют в атаке «Урала» и «Краснодара»
2017.11.26 10:30
2
Видео
Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале»
2017.06.28 11:42
2
«Урал» арендовал у «Локомотива» Портнягина
2017.06.27 17:21
8
Президент «Урала» Иванов: «Скорее всего, арендуем Портнягина»
2017.06.22 18:40
4
Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину
2017.06.20 23:23
5
Источник: Портнягин перейдет в «Урал»
2017.06.20 17:41
3
Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»
2017.03.23 22:29
8
Семин просмотрит молодежь в микротурнире «Локомотива»
2016.11.11 10:23
4
Баринов, Портнягин и Тарасов не сыграют в матче против «Анжи»
2016.11.04 12:09
Портнягин пропустит больше месяца из-за травмы
2016.10.03 13:39
1
Портнягин может пропустить около двух недель
2016.10.01 20:49
2
Портнягин заменен в матче с «Арсеналом» из-за травмы
2016.10.01 17:53
Портнягин: «Локомотив» подходит мне по стилю игры»
2016.09.05 19:33
3
Портнягин: «Я принял новый вызов и хочу расти»
2016.09.01 17:40
4
Семин: «Портнягин поможет «Локомотиву»
2016.09.01 14:51
2
Фото
«Локомотив» подтвердил переход Портнягина
2016.08.31 19:33
3
Портнягин и Денисов стали игроками «Локомотива»
2016.08.31 17:42
16
Источник: «Локомотив» купил у «Рубина» Портнягина
2016.08.30 19:03
22
«Локомотив» интересуется Портнягиным
2016.08.18 07:56
6
«Спартак» не интересуется Портнягиным
2016.02.09 20:06
Портнягин не перейдет в «Спартак»
2016.02.09 19:38
5
Портнягин вылетел из-за травмы до конца года
2015.11.01 19:41
Сафонов: «Рубин» сейчас откровенно буксует»
2015.11.01 14:39
Портнягин получил перелом в матче с «Краснодаром»
2015.10.25 19:37
2
Дядюн: «После удаления Кисляка пришлось играть в обороне»
2015.10.02 12:25
1
2
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