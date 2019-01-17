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    Игорь Портнягин - новости

    #97 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Игоревич
    Фамилия Портнягин
    Состав Без клуба
    Родной город Владивосток
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1989 (34 года)
    Рост 190
    Вес 75
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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