«Балтика» арендовала Портнягина у «Локомотива»

Начало карьеры в Рубине было у него просто потрясающим.
Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Балтику».
Калининградцы арендовали 30-летнего футболиста до конца сезона.
Россиянин перешел в московский клуб из «Рубина» в августе 2016 года.
- Всего форвард сыграл за железнодорожников пять матчей и забил один гол.
- Сезон-2017/18 провел в аренде в «Урале».
- В первой части текущего сезоне выступал за «Химки» (13 игр и три мяча).
- Контракт Портнягина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.