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    «Балтика» арендовала Портнягина у «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Балтику».

    Калининградцы арендовали 30-летнего футболиста до конца сезона.

    Россиянин перешел в московский клуб из «Рубина» в августе 2016 года.

    • Всего форвард сыграл за железнодорожников пять матчей и забил один гол.
    • Сезон-2017/18 провел в аренде в «Урале».
    • В первой части текущего сезоне выступал за «Химки» (13 игр и три мяча).
    • Контракт Портнягина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Балтики»

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    17.01.2019 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 17:33

      Начало карьеры в Рубине было у него просто потрясающим.

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