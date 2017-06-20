Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину

Главный трене «Урала» Александр Тарханов сообщил, что екатеринбуржцы договорились с «Локомотивом» о трансфере нападающего Игоря Портнягина.

«Контрактными делами я не занимаюсь, но могу сказать, что мы уже договорились о переходе Портнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была травма, но он уже залечил ее, работал в общей группе «Локомотива». Это хороший нападающий, теперь ставку в атаке будем делать на Портнягина и Владимира Ильина», – сказал Тарханов.

28-летний игрок перебрался в стан железнодорожников из «Рубина» прошлым летом, однако из-за травмы провел в минувшем сезоне лишь семь матчей (еще два – за молодежную команду красно-зеленых), в которых забил один гол.