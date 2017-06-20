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    Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину

    Главный трене «Урала» Александр Тарханов сообщил, что екатеринбуржцы договорились с «Локомотивом» о трансфере нападающего Игоря Портнягина.

    «Контрактными делами я не занимаюсь, но могу сказать, что мы уже договорились о переходе Портнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была травма, но он уже залечил ее, работал в общей группе «Локомотива». Это хороший нападающий, теперь ставку в атаке будем делать на Портнягина и Владимира Ильина», – сказал Тарханов.

    28-летний игрок перебрался в стан железнодорожников из «Рубина» прошлым летом, однако из-за травмы провел в минувшем сезоне лишь семь матчей (еще два – за молодежную команду красно-зеленых), в которых забил один гол.

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2017 23:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      Тям-Сям 23 июня 2017, 13:35

      Пусть в аренде поиграет глядишь скилов поднимет и вернется

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 июня 2017, 07:04

      Это ххорошо. интересный парень, в паре с Ильиным мб че и сделает, не буддем от вылета спасаться и очки считать чтобы хватило))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 июня 2017, 12:43

      Правильно, а то человек без игровой практики сидит......пусть Уралу пользу принесёт.

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 21 июня 2017, 12:37

      Вот эта хорошая новость, УРАЛУ кстати!!!

      3
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 21 июня 2017, 09:13

      В данном посте есть опечатка. Слово "тренер" не дописали, редакторы топчик! :)

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