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  • Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину

Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину

20 июня 2017, 23:23
5

Главный трене «Урала» Александр Тарханов сообщил, что екатеринбуржцы договорились с «Локомотивом» о трансфере нападающего Игоря Портнягина.

«Контрактными делами я не занимаюсь, но могу сказать, что мы уже договорились о переходе Портнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была травма, но он уже залечил ее, работал в общей группе «Локомотива». Это хороший нападающий, теперь ставку в атаке будем делать на Портнягина и Владимира Ильина», – сказал Тарханов.

28-летний игрок перебрался в стан железнодорожников из «Рубина» прошлым летом, однако из-за травмы провел в минувшем сезоне лишь семь матчей (еще два – за молодежную команду красно-зеленых), в которых забил один гол.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Портнягин Игорь Тарханов Александр
Комментарии (5)
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k0rt1z
1498025636
В данном посте есть опечатка. Слово "тренер" не дописали, редакторы топчик! :)
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МАКАРШВЕД
1498037862
Вот эта хорошая новость, УРАЛУ кстати!!!
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Lev Aleks
1498038224
Правильно, а то человек без игровой практики сидит......пусть Уралу пользу принесёт.
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Karpathian
1498104296
Это ххорошо. интересный парень, в паре с Ильиным мб че и сделает, не буддем от вылета спасаться и очки считать чтобы хватило))
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Тям-Сям
1498214137
Пусть в аренде поиграет глядишь скилов поднимет и вернется
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