Семин просмотрит молодежь в микротурнире «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как его команда проводит перерыв в чемпионате России, связанный с проведением матчей сборными.

«У нас много игроков разъехалось по своим сборным. Ребята, которых никуда не вызвали, получили несколько выходных. Игроков основы осталось мало, и тут опять же тема молодежи выходит на первый план – к тренировкам привлечем большую группу футболистов из молодежной команды.

Надеемся и на то, что смогут работать в общей группе Дмитрий Баринов и Игорь Портнягин, выбывшие некоторое время назад из-за травм. И 13 ноября устроим своего рода смотр талантов «Локомотива»: будут играть ребята из основной команды, молодежный состав и юноши – проведем своеобразный микротурнир, где каждая из трех команд сыграет против своего соперника по тайму, посмотрим, как молодежь будет выглядеть на фоне игроков основы. Это большой стимул для юных футболистов. Само собой, получим полезную информацию относительно того, насколько они отстают от основы или, напротив, опережают.

Возможно, кого-то возьмем потом в главную команду. В свое время именно после такого турнира в стартовый состав «Локо» попали Динияр Билялетдинов и Марат Измайлов», – рассказал Семин.

После 13-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Семина 15 очков.