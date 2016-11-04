Баринов, Портнягин и Тарасов не сыграют в матче против «Анжи»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи». Напомним, специалист возглавлял дагестанский клуб с июня по сентябрь 2015 года.
– «Анжи» – совсем другая команда, укомплектованная на 70 процентов другими игроками, чем при мне. В этой игре нет фаворита. Сложно кому-то отдать предпочтение. Надеюсь, наши травмированные ребята выйдут на поле. С «Рубином» играли неплохо, не считая стандарты. К нам не должно быть претензий по последним трем матчам.
– Кто не выйдет на поле?
– Не появятся Баринов, Тарасов, Портнягин.
– Как оцените Боли?
– Он – хороший игрок, к нему нужно больше внимания.
Напомним, матч состоится 5 ноября. Начало встречи в 18:30 по московскому времени.
Источник: «Спорт-Экспресс»