Баринов, Портнягин и Тарасов не сыграют в матче против «Анжи»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи». Напомним, специалист возглавлял дагестанский клуб с июня по сентябрь 2015 года.

– «Анжи» – совсем другая команда, укомплектованная на 70 процентов другими игроками, чем при мне. В этой игре нет фаворита. Сложно кому-то отдать предпочтение. Надеюсь, наши травмированные ребята выйдут на поле. С «Рубином» играли неплохо, не считая стандарты. К нам не должно быть претензий по последним трем матчам.

– Кто не выйдет на поле?

– Не появятся Баринов, Тарасов, Портнягин.

– Как оцените Боли?

– Он – хороший игрок, к нему нужно больше внимания.

Напомним, матч состоится 5 ноября. Начало встречи в 18:30 по московскому времени.