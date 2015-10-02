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    Дядюн: «После удаления Кисляка пришлось играть в обороне»

    Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн пожаловался на то, что его команде не хватает везения. В том числе и в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (0:0).

    «Задачи? Менял Портнягина на позиции нападающего, поэтому надо было продолжать цепляться, чтобы создавать моменты, зарабатывать штрафные. Но удаление Кисляка вынудило меня сместиться на левый фланг. Чтоб больше отрабатывать в обороне.

    У нас команда перестраивается. Я думаю, вы видите, что мы играем в другой футбол, более качественный. Единственное, не хватает чуть фарта. Но нужно переломить себя. Это бывает с каждой командой. Даже с «Уралом» второй тайм контролировали, но проиграли. Забили сами себе», – рассказал Дядюн.

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.10.2015 12:25
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