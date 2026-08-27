27.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
5 : 3
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
1
тер Стеген
15
Бас
12
Энрике
30
Боуман
2
Роша
23
Бергейс
44
Регер
68
Уазан
18
Классен
8
Брандт
99
Арокодаре
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
14
Лаванчи
17
Крониг
5
Соу
88
Кабакалман
8
Балтасар
20
Хефти
7
Шуареф
33
Нивокази
13
Ботели
19
Сурдез
8
Брандт
10
Глух
10
Глух
8
Брандт
18
Классен
36
36
18
Классен
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
99
Арокодаре
38
Леонардо
38
Леонардо
99
Арокодаре
88
Кабакалман
37
Силла
37
Силла
88
Кабакалман
20
Хефти
6
Сиприано
6
Сиприано
20
Хефти
33
Нивокази
77
Ррудхани
77
Ррудхани
33
Нивокази
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
Остались в запасе
Аякс
Сьон
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Аякс - Сьон
2
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
15
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
5
7
Офсайды
2
3
Количество передач
543
447
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
22
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аякс» против «Сьона», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»