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  • «Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:56
Аякс
27.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 3
Завершен
Сьон
1' Ю. Бас 39' Д. Классен 45+1' Т. Арокодаре 51' Т. Арокодаре 54' О. Валакер Эдвардсен
18' У. Ботели 36' У. Ботели 90' У. Ботели
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
68
Абделла Уазан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
19
Франк Сурдез
ЛФ
13
Уинсли Ботели
ЦФ
33
Рилинд Нивокази
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Аякс
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Сьон
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
37
Фоде Силла
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
15
Бас
12
Энрике
30
Боуман
2
Роша
23
Бергейс
44
Регер
68
Уазан
18
Классен
8
Брандт
99
Арокодаре
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
14
Лаванчи
17
Крониг
5
Соу
88
Кабакалман
8
Балтасар
20
Хефти
7
Шуареф
33
Нивокази
13
Ботели
19
Сурдез
8
Брандт
10
Глух
10
Глух
8
Брандт
18
Классен
36
36
18
Классен
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
99
Арокодаре
38
Леонардо
38
Леонардо
99
Арокодаре
88
Кабакалман
37
Силла
37
Силла
88
Кабакалман
20
Хефти
6
Сиприано
6
Сиприано
20
Хефти
33
Нивокази
77
Ррудхани
77
Ррудхани
33
Нивокази
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
Остались в запасе
Аякс
Сьон
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Аякс - Сьон
2
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
15
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
5
7
Офсайды
2
3
Количество передач
543
447
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
22
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аякс» против «Сьона», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Сьон»

«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сьон Аякс
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