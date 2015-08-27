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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Работнички
Рубин - Работнички: обзор матча 27 августа 2015
Рубин
27.08.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Работнички
34'
К. Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Работнички
Замена
М. Батов
️️️️
В. Дядюн
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Илийоски
Желтая карточка
Благо
90'
86'
Замена
М. Йованоски
️️️️
Д. Трайчевски
Желтая карточка
О. Кузьмин
84'
Замена
И. Портнягин
️️️️
К. Эдуардо
78'
59'
Желтая карточка
Д. Трайчевски
Желтая карточка
М. Канунников
51'
46'
Замена
К. Маркоски
️️️️
С. Сахити
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
М. Канунников
34'
24'
Желтая карточка
К. Ристевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Работнички
1
Даниэль Божиновски
ВР
11
Горан Силяновски
ЛЗ
8
Штефан Вуйчич
ЦЗ
27
Милан Илиевски
ЦЗ
26
Мите Чикарски
ПЗ
21
Анене Чума
ЛП
8
Душко Трайчевски
ОП
4
Кирче Ристевски
ЦП
7
Суад Сахити
ПП
22
Марьян Алтипармаковски
ЦФ
10
Блаже Илийоски
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Работнички
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
2
Леон Найдовски
ЦЗ
15
Кирче Маркоски
ЛП
20
Мирослав Йованоски
ОП
77
Милан Ристовски
ЦП
4-1-3-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
3
Лемос
23
Кузьмин
40
Благо
14
Билялетдинов
21
Оздоев
22
Эдуардо
17
Дядюн
99
Канунников
4-1-3-2
1
Божиновски
26
Чикарски
8
Вуйчич
27
Илиевски
11
Силяновски
8
Трайчевски
7
Сахити
4
Ристевски
21
Чума
10
Илийоски
22
Алтипармаковски
17
Дядюн
17
Батов
17
Батов
17
Дядюн
22
Эдуардо
97
Портнягин
97
Портнягин
22
Эдуардо
7
Сахити
15
Маркоски
15
Маркоски
7
Сахити
8
Трайчевски
20
Йованоски
20
Йованоски
8
Трайчевски
Остались в запасе
Рубин
Работнички
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
2
Леон Найдовски
ЦЗ
77
Милан Ристовски
ЦП
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
1
Дамьян Шишковски
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
2
Леон Найдовски
ЦЗ
77
Милан Ристовски
ЦП
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
1
Дамьян Шишковски
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Рубин - Работнички
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Помощники судьи:
Мустафа Эйсой (Tурция) Оркун Акташ (Tурция)
Стадион:
Центральный
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