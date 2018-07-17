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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гонвед - Работнички
Гонвед - Работнички: обзор матча 17 июля 2018
Гонвед
17.07.2018, вторник, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Работнички
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гонвед - Работнички
61'
Желтая карточка
О. Степанович
Начало матча
Статистика матча Гонвед - Работнички
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
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Работнички
Прогноз на точный счeт матча «Работнички» – «Торпедо-БелАЗ»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:16
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: прогноз на матч 10 июля с 70% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:28
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:42
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»
2021.07.17 14:32
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«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»
2021.07.04 22:51
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«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии
2020.06.04 08:36
1
Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса
2020.02.27 15:22
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Прогноз на точный счeт матча «Работнички» – «Торпедо-БелАЗ»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:16
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: прогноз на матч 10 июля с 70% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:28
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:42
Газинский – автор первого гола на ЧМ-2018
2018.06.14 18:15
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