10 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги Конференций состоится встреча между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и северомакедонским клубом «Работнички». Команды подходят к матчу в абсолютно разном эмоциональном и игровом состоянии, что может сказаться на итоговом результате.

«Торпедо-БелАЗ»

Белорусская команда находится в отличной форме и подходит к игре с семью победами подряд. Впечатляющая статистика – 17 голов за 5 матчей, в среднем 3.4 за игру. Команда легко взламывает оборону соперников: по 4 мяча «Молодечно», 5 – «Минску», и три – «Витебску». При этом и оборона в порядке: всего 5 пропущенных мячей за 5 игр. «Торпедо» действует уверенно и в позиционном нападении, и в быстрых атаках, особенно в матчах против менее организованных соперников.

«Работнички»

Команда из Северной Македонии переживает тяжeлый отрезок. В семи последних матчах ни одной победы, а в трeх последних товарищеских играх – две крупные неудачи от «Балкани» (0:2) и «Партизани» (0:3). «Работнички» забили всего 3 мяча за 5 встреч, при этом пропустили 10. Средний показатель пропущенных – 2.00 за игру, а забитых – лишь 0.6. Команда нестабильна, неуверенна в атаке и допускает регулярные ошибки в защите.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Побеждает в 7 последних матчах

В среднем 3.4 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

В 5 последних матчах – 17 забитых мячей

«Работнички»

Не выигрывает 7 матчей подряд

В среднем 0.6 гола за игру

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»

Учитывая форму «Торпедо» и провальную статистику «Работнички», сложно представить иной сценарий, кроме уверенной победы белорусской команды. Разница в классе, текущем состоянии и уверенности колоссальна. «Торпедо» забьeт минимум дважды, и вполне вероятна крупная победа.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки: