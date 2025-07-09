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Прогноз на точный счёт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: Лига Конференций, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:59
Торпедо-БелАЗ - Работнички
10 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 1 раунд
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7.00
Точный счёт 3:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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10 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги Конференций состоится встреча между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и северомакедонским клубом «Работнички». Команды подходят к матчу в абсолютно разном эмоциональном и игровом состоянии, что может сказаться на итоговом результате.

«Торпедо-БелАЗ»

Белорусская команда находится в отличной форме и подходит к игре с семью победами подряд. Впечатляющая статистика – 17 голов за 5 матчей, в среднем 3.4 за игру. Команда легко взламывает оборону соперников: по 4 мяча «Молодечно», 5 – «Минску», и три – «Витебску». При этом и оборона в порядке: всего 5 пропущенных мячей за 5 игр. «Торпедо» действует уверенно и в позиционном нападении, и в быстрых атаках, особенно в матчах против менее организованных соперников.

«Работнички»

Команда из Северной Македонии переживает тяжeлый отрезок. В семи последних матчах ни одной победы, а в трeх последних товарищеских играх – две крупные неудачи от «Балкани» (0:2) и «Партизани» (0:3). «Работнички» забили всего 3 мяча за 5 встреч, при этом пропустили 10. Средний показатель пропущенных – 2.00 за игру, а забитых – лишь 0.6. Команда нестабильна, неуверенна в атаке и допускает регулярные ошибки в защите.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Побеждает в 7 последних матчах
  • В среднем 3.4 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В 5 последних матчах – 17 забитых мячей

«Работнички»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 0.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»

Учитывая форму «Торпедо» и провальную статистику «Работнички», сложно представить иной сценарий, кроме уверенной победы белорусской команды. Разница в классе, текущем состоянии и уверенности колоссальна. «Торпедо» забьeт минимум дважды, и вполне вероятна крупная победа.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 7.00
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Фора -1.5 на «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00

7.00
Точный счёт 3:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Работнички Торпедо-БелАЗ
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