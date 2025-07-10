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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 19:50
Торпедо-БелАЗ
10.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Работнички
12' П. Седько 64' В. Побудей 90+3' С. Альфред
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Работнички
1
Vasko Vasilev
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
44
A. Velic
ЦЗ
3
Xhelil Asani
ЦЗ
26
Mihail Dimitrievski
ЦЗ
5
Matej Angelov
ЦП
99
Nikola Manojlov
ЦП
21
Kalani Almeida
ЦП
99
Dashmir Elezi
ЦФ
11
F. Kadriu
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Работнички
29
Amar Hadjibulikj
ВР
12
Petar Jakimov
ВР
23
Cristojaye Daley
ЦП
8
Adem Ermadin
ЦП
14
Jovan Boshnakov
ЦП
15
Teodor Nikolovski
ЦП
77
Lorent Zhaku
ЦП
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
17
Luka Robakidze
ЦФ
32
Marko Stefanovski
ЦФ
27
Ditmir Hodja
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
96
Мелько
66
Политевич
27
Нечаев
44
Бутаревич
8
Селява
6
Премудров
27
Орехов
26
Седько
33
Камара
15
Скавыш
4-3-3
1
44
3
26
33
Велкоски
5
99
21
23
11
99
33
Камара
7
7
33
Камара
8
Селява
14
14
8
Селява
27
Орехов
30
Побудей
30
Побудей
27
Орехов
26
Седько
25
Василевич
25
Василевич
26
Седько
15
Скавыш
29
Альфред
29
Альфред
15
Скавыш
99
23
23
99
21
17
17
21
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Работнички
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
29
Amar Hadjibulikj
ВР
12
Petar Jakimov
ВР
8
Adem Ermadin
ЦП
14
Jovan Boshnakov
ЦП
15
Teodor Nikolovski
ЦП
77
Lorent Zhaku
ЦП
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
32
Marko Stefanovski
ЦФ
27
Ditmir Hodja
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Остались в запасе
29
Amar Hadjibulikj
ВР
12
Petar Jakimov
ВР
8
Adem Ermadin
ЦП
14
Jovan Boshnakov
ЦП
15
Teodor Nikolovski
ЦП
77
Lorent Zhaku
ЦП
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
32
Marko Stefanovski
ЦФ
27
Ditmir Hodja
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Работнички
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Работнички», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»

«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Работнички Торпедо-БелАЗ
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