Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Работнички», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»