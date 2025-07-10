10.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
96
Мелько
66
Политевич
27
Нечаев
44
Бутаревич
8
Селява
6
Премудров
27
Орехов
26
Седько
33
Камара
15
Скавыш
4-3-3
1
44
3
26
33
Велкоски
5
99
21
23
11
99
33
Камара
7
7
33
Камара
8
Селява
14
14
8
Селява
27
Орехов
30
Побудей
30
Побудей
27
Орехов
26
Седько
25
Василевич
25
Василевич
26
Седько
15
Скавыш
29
Альфред
29
Альфред
15
Скавыш
99
23
23
99
21
17
17
21
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Работнички
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
29
Amar Hadjibulikj
ВР
12
Petar Jakimov
ВР
8
Adem Ermadin
ЦП
14
Jovan Boshnakov
ЦП
15
Teodor Nikolovski
ЦП
77
Lorent Zhaku
ЦП
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
32
Marko Stefanovski
ЦФ
27
Ditmir Hodja
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Остались в запасе
29
Amar Hadjibulikj
ВР
12
Petar Jakimov
ВР
8
Adem Ermadin
ЦП
14
Jovan Boshnakov
ЦП
15
Teodor Nikolovski
ЦП
77
Lorent Zhaku
ЦП
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
32
Marko Stefanovski
ЦФ
27
Ditmir Hodja
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Работнички
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Работнички», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»