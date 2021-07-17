Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»

«Ростов» в товарищеском матче уступил «Гонведу» из Будапешта со счетом 0:1.

Единственный гол венгры забили на 75-й минуте.

Для команды Валерия Карпина это последняя игра перед стартом нового сезона. 23 июля «Ростов» в первом туре РПЛ примет «Динамо».

Товарищеский матч

Ростов (Россия) – Гонвед (Венгрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Боле, 75.

«Ростов»: Бабурин, Мелехин, Гигович, Мамаев, Фольмер, Тугарев (Турищев, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Щетинин (Сухомлинов, 81), Мартич, Комличенко.