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    Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»

    «Ростов» в товарищеском матче уступил «Гонведу» из Будапешта со счетом 0:1.

    Единственный гол венгры забили на 75-й минуте.

    Для команды Валерия Карпина это последняя игра перед стартом нового сезона. 23 июля «Ростов» в первом туре РПЛ примет «Динамо».

    Товарищеский матч

    Ростов (Россия) – Гонвед (Венгрия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Боле, 75.

    «Ростов»: Бабурин, Мелехин, Гигович, Мамаев, Фольмер, Тугарев (Турищев, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Щетинин (Сухомлинов, 81), Мартич, Комличенко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    17.07.2021 14:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +884

      Loko_Roma 17 июля, 15:54

      Опять говноеды победили

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      Рейтинг: +5130

      BarStep 17 июля, 15:49

      Савин: Карпин насчет дальнейшей работы в "Ростове" сказал: "Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше пойду в сборную"

      )))

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      Рейтинг: +2763

      minaev23 > BarStep 18 часов назад

      Ну у вас то конечно !! Красавчики ,ножки прямые ровненькие Артёмочка вообще молодец! нУ ВСЁ ХВАТИТ Зенит чемпион

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      Рейтинг: +5130

      BarStep > minaev23 18 часов назад

      Это не ко мне мил человек и не к Зениту тем более..
      Это к гос-ну Савину обращайтесь..

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      Рейтинг: +2763

      minaev23 > BarStep 18 часов назад

      Но вы друг мой под.***** Ростов ! Ну да ладно удачи и счастья!!! Зенит чемпион!

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