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    «Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»

    «Ростов» опубликовал расписание на второй сбор в Австрии, который продлится с 5 по 17 июля.

    Клуб проведет пять товарищеских матчей.

    Соперники: «Партизан» (Сербия), «Локомотив» (Россия), «Кишварды» (Венгрия), «Бернли» (Англия), «Гонвед» (Венгрия).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    04.07.2021 22:51
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