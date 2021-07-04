«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»

«Ростов» опубликовал расписание на второй сбор в Австрии, который продлится с 5 по 17 июля.
Клуб проведет пять товарищеских матчей.
Соперники: «Партизан» (Сербия), «Локомотив» (Россия), «Кишварды» (Венгрия), «Бернли» (Англия), «Гонвед» (Венгрия).
Расписание матчей на втором сбореСегодня у команды последний выходной день. Вторая часть подготовки к сезону пройдeт в Австрии с 5 по 17 июляИнформация о трансляциях матчей появится позже. pic.twitter.com/kWa5byp5Zq— Football Club Rostov (@rostovfc) July 4, 2021