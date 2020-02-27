Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса

«Гонвед» сообщил о временном отстранении от работы главного тренера команды Джузеппе Саннино, который вместе с помощниками ездил в Италию.

«Отстранение Джузеппе Саннино и его помощника Алессандро Реченти необходимо, поскольку они могли контактировать с людьми, проживающими в местах распространения коронавируса», – говорится в заявлении клуба.

62-летний тренер заявил, что не заметил у себя симптомов болезни. «Я чувствую себя отлично и не могу дождаться, когда вернусь к команде. Накануне я вернулся из Италии, а клуб, услышав тревожные новости из моей страны, решил подстраховаться. Когда я выходил из самолета, мне измерили температуру и не обнаружили ничего подозрительного. Клуб принял такое решение, поэтому остается лишь терпеливо ждать» – сказал Саннино.