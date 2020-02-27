Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса

Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса

27 февраля 2020, 15:22
3

«Гонвед» сообщил о временном отстранении от работы главного тренера команды Джузеппе Саннино, который вместе с помощниками ездил в Италию.

«Отстранение Джузеппе Саннино и его помощника Алессандро Реченти необходимо, поскольку они могли контактировать с людьми, проживающими в местах распространения коронавируса», – говорится в заявлении клуба.

62-летний тренер заявил, что не заметил у себя симптомов болезни. «Я чувствую себя отлично и не могу дождаться, когда вернусь к команде. Накануне я вернулся из Италии, а клуб, услышав тревожные новости из моей страны, решил подстраховаться. Когда я выходил из самолета, мне измерили температуру и не обнаружили ничего подозрительного. Клуб принял такое решение, поэтому остается лишь терпеливо ждать» – сказал Саннино.

  • После 22 туров «Гонвед» располагается на пятом месте в чемпионате Венгрии.

Источник: Sky Sport Italia
Европа Гонвед Саннино Джузеппе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1582806738
Вся эта хрень уже до паранойи докатилась.
Ответить
Axe111
1582808068
Копируют всякую чушь,браво
Ответить
СвинкаСправедливости
1582812942
Гонвед и Саннино вот это сила!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+