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    Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса

    «Гонвед» сообщил о временном отстранении от работы главного тренера команды Джузеппе Саннино, который вместе с помощниками ездил в Италию.

    «Отстранение Джузеппе Саннино и его помощника Алессандро Реченти необходимо, поскольку они могли контактировать с людьми, проживающими в местах распространения коронавируса», – говорится в заявлении клуба.

    62-летний тренер заявил, что не заметил у себя симптомов болезни. «Я чувствую себя отлично и не могу дождаться, когда вернусь к команде. Накануне я вернулся из Италии, а клуб, услышав тревожные новости из моей страны, решил подстраховаться. Когда я выходил из самолета, мне измерили температуру и не обнаружили ничего подозрительного. Клуб принял такое решение, поэтому остается лишь терпеливо ждать» – сказал Саннино.

    • После 22 туров «Гонвед» располагается на пятом месте в чемпионате Венгрии.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1795

      Axe111 32 минуты назад

      Копируют всякую чушь,браво

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      Рейтинг: +3231

      momwig_ 54 минуты назад

      Вся эта хрень уже до паранойи докатилась.

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