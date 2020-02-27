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    Джузеппе Саннино

    Тренер
    Имя Джузеппе
    Фамилия Саннино
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 апреля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Карпи 5 1 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.10.2015 Карпи 2 : 1 Торино
    18.10.2015 Аталанта 3 : 0 Карпи
    24.10.2015 Карпи 1 : 2 Болонья
    28.10.2015 Фрозиноне 2 : 1 Карпи
    01.11.2015 Карпи 0 : 0 Верона
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