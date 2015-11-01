Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Чемпион-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Чемпионшип 2013/2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012