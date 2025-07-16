17 июля на стадионе «Филипп II» в Скопье «Работнички» попытается взять реванш у «Торпедо-БелАЗ» за поражение в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Конференций. В Жодино белорусская команда одержала уверенную победу со счeтом 3:0 и имеет весомое преимущество перед ответной встречей.

«Работнички»

Скопская команда переживает трудный отрезок. В последних пяти встречах во всех турнирах клуб забил лишь три мяча, пропустив при этом 12. Средний показатель – 0.60 забитых и 2.40 пропущенных за игру. «Работнички» проиграл три матча подряд, в том числе и первую встречу против «Торпедо-БелАЗ», не сумев даже отличиться.

Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке: за четыре последних матча – лишь один гол. Оборона также нестабильна, регулярно допускает провалы даже на фоне соперников среднего уровня. В текущем виде шансы на камбэк выглядят крайне сомнительно.

«Торпедо-БелАЗ»

Белорусский клуб, напротив, демонстрирует впечатляющую форму. Команда выиграла восемь матчей подряд, забивая в каждом из них. В последних пяти матчах – 15 голов при 4 пропущенных. Средняя результативность – 3.00 гола за игру. Команда грамотно действует в атаке, а оборона показывает надежность.

С таким багажом «Торпедо-БелАЗ» едет в Скопье чувствовать себя уверенно. Даже при осторожной тактике на выезде гости будут иметь моменты, учитывая уязвимость обороны «Работнички». Потенциал атаки гостей позволяет предположить, что они и в этой игре отличатся минимум один раз.

Факты о командах

«Работнички»:

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 2.40

Проиграл 3 матча подряд

Пропускает в 7 последних матчах

«Торпедо-БелАЗ»:

Забивает в среднем 3.00 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80

Побеждает в 8 матчах подряд

Забивает в 8 последних матчах

Прогноз на матч

Разница в классе и текущем уровне игры очевидна. «Торпедо-БелАЗ» играет организованно, уверенно и результативно. «Работнички» же пока не способен предложить эффективные действия ни в атаке, ни в обороне. Даже на своeм поле скопская команда вряд ли переломит ход двухматчевого противостояния. Ожидается осторожный сценарий, но гости воспользуются ошибками соперника и добьются минимальной победы.

Точный счeт: 1:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»

Рекомендованные ставки: