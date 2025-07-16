17 июля на стадионе «Филипп II» в Скопье «Работнички» попытается взять реванш у «Торпедо-БелАЗ» за поражение в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Конференций. В Жодино белорусская команда одержала уверенную победу со счeтом 3:0 и имеет весомое преимущество перед ответной встречей.
«Работнички»
Скопская команда переживает трудный отрезок. В последних пяти встречах во всех турнирах клуб забил лишь три мяча, пропустив при этом 12. Средний показатель – 0.60 забитых и 2.40 пропущенных за игру. «Работнички» проиграл три матча подряд, в том числе и первую встречу против «Торпедо-БелАЗ», не сумев даже отличиться.
Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке: за четыре последних матча – лишь один гол. Оборона также нестабильна, регулярно допускает провалы даже на фоне соперников среднего уровня. В текущем виде шансы на камбэк выглядят крайне сомнительно.
«Торпедо-БелАЗ»
Белорусский клуб, напротив, демонстрирует впечатляющую форму. Команда выиграла восемь матчей подряд, забивая в каждом из них. В последних пяти матчах – 15 голов при 4 пропущенных. Средняя результативность – 3.00 гола за игру. Команда грамотно действует в атаке, а оборона показывает надежность.
С таким багажом «Торпедо-БелАЗ» едет в Скопье чувствовать себя уверенно. Даже при осторожной тактике на выезде гости будут иметь моменты, учитывая уязвимость обороны «Работнички». Потенциал атаки гостей позволяет предположить, что они и в этой игре отличатся минимум один раз.
Факты о командах
«Работнички»:
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 2.40
- Проиграл 3 матча подряд
- Пропускает в 7 последних матчах
«Торпедо-БелАЗ»:
- Забивает в среднем 3.00 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80
- Побеждает в 8 матчах подряд
- Забивает в 8 последних матчах
Прогноз на матч
Разница в классе и текущем уровне игры очевидна. «Торпедо-БелАЗ» играет организованно, уверенно и результативно. «Работнички» же пока не способен предложить эффективные действия ни в атаке, ни в обороне. Даже на своeм поле скопская команда вряд ли переломит ход двухматчевого противостояния. Ожидается осторожный сценарий, но гости воспользуются ошибками соперника и добьются минимальной победы.
Точный счeт: 1:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 7.00
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Работнички» меньше 1.0 – коэффициент 1.75