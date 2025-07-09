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«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: прогноз на матч 10 июля с 70% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:38
Торпедо-БелАЗ - Работнички
10 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 1 раунд
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1.70
Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1)
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В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций в Венгрии встречаются белорусский «Торпедо-БелАЗ» и северомакедонский клуб «Работнички». Одна команда подаeт надежды, вторая – переживает явный кризис. Белорусы выиграли 7 последних матчей с общим счeтом 17:5, тогда как македонцы не побеждают уже 7 встреч подряд и пропускают по два мяча в среднем за игру. Форма команд говорит сама за себя.

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино разогналась на всех парах: 17 голов за 5 матчей, 3,4 в среднем за игру. Победа над «Минском» 5:1, над «Витебском» 3:2 и даже на выезде с «Ислочью» 3:1 – результат закономерный. В атаке у «Торпедо» всe стабильно, а оборона пропускает немного – лишь один гол за матч в среднем.

«Работнички»

Македонская команда в глубоком кризисе: 3 гола за 5 матчей, ни одной победы, 10 пропущенных. Команда не может удержать результат даже в товарищеских матчах: поражения от «Балкани» 0:2, «Партизани» 0:3, ничья с «Силексом» – показатель проблем.

Прогноз на матч

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Торпедо-БелАЗ» выглядит более организованно и результативно. «Работнички» не в состоянии сдержать даже соперников из собственной лиги, не говоря о лидере чемпионата Беларуси.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

  • «Торпедо-БелАЗ» забивает в среднем 3,4 мяча за игру;
  • «Работнички» проигрывает 6 из 7 матчей с разницей минимум в два мяча;
  • разница в уровне и форме между командами очевидна.

Рекомендация: победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) – коэффициент 1.70

1.70
Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1)
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Работнички Торпедо-БелАЗ
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