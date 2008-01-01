«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии

«Ференцварош» победил «Гонвед» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Токмак Нгуен.

«Ференцварош» прервал серию из двух матчей без побед. Всего при Черчесове клуб одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел столько же поражений.

Черчесов принял клуб в декабре.

До этого он тренировал сборную России.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.

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«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьормотом»

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