Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии

    «Ференцварош» победил «Гонвед» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

    Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Токмак Нгуен.

    «Ференцварош» прервал серию из двух матчей без побед. Всего при Черчесове клуб одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел столько же поражений.

    • Черчесов принял клуб в декабре.
    • До этого он тренировал сборную России.
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.

    Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

    «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьормотом»

    Черчесов в «Ференцвароше»: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11