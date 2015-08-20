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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Рубин
Работнички - Рубин: обзор матча 20 августа 2015
Работнички
20.08.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рубин
84'
К. Ристевски
67'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Работнички - Рубин
Замена
Д. Шишковски
️️️️
Д. Божиновски
90'
+4
Замена
Л. Найдовски
️️️️
А. Чума
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Ристевски
84'
81'
Замена
С. Кисляк
️️️️
К. Эдуардо
76'
Желтая карточка
М. Батов
71'
Замена
М. Батов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
М. Ристовски
️️️️
М. Йованоски
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
58'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
М. Петрович
53'
48'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
А. Чума
37'
29'
Желтая карточка
Р. Камболов
Желтая карточка
М. Петрович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Работнички
1
Даниэль Божиновски
ВР
11
Горан Силяновски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
27
Милан Илиевски
ЦЗ
26
Мите Чикарски
ПЗ
15
Кирче Маркоски
ЛП
17
Милован Петрович
ОП
20
Мирослав Йованоски
ОП
8
Штефан Вуйчич
ЦП
22
Марьян Алтипармаковски
ПП
21
Анене Чума
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Работнички
25
Андрея Ефремов
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
2
Леон Найдовски
ЦЗ
5
Слободан Бочевски
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
77
Милан Ристовски
ЦП
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-3-1
1
Божиновски
11
Силяновски
4
Ристевски
27
Илиевски
26
Чикарски
17
Петрович
20
Йованоски
15
Маркоски
8
Вуйчич
22
Алтипармаковски
21
Чума
4-1-4-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
88
Камболов
21
Котуньо
40
Благо
14
Билялетдинов
21
Оздоев
22
Эдуардо
61
Карадениз
99
Канунников
21
Чума
2
Найдовски
2
Найдовски
21
Чума
20
Йованоски
77
Ристовски
77
Ристовски
20
Йованоски
1
Божиновски
1
Шишковски
1
Шишковски
1
Божиновски
22
Эдуардо
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Эдуардо
61
Карадениз
17
Батов
17
Батов
61
Карадениз
14
Билялетдинов
97
Портнягин
97
Портнягин
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Работнички
Рубин
25
Андрея Ефремов
ВР
5
Слободан Бочевски
ЦЗ
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
25
Андрея Ефремов
ВР
5
Слободан Бочевски
ЦЗ
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Работнички - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Помощники судьи:
Петер Береттян (Венгрия) Ласло Високои (Венгрия)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Россия 2
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