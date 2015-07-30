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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Рубин
Штурм - Рубин: обзор матча 30 июля 2015
Штурм
30.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рубин
21'
К. Клем
56'
С. Пизингер
13'
М. Канунников
25'
Г. Карадениз (П)
61'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Рубин
90'
+1
Желтая карточка
Г. Котуньо
85'
Желтая карточка
Благо
Замена
С. Хорват
️️️️
А. Хаджич
75'
Вторая желтая
Д. Авдияй
69'
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Шик
67'
65'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Р. Кинаст
️️️️
Й. Тадич
63'
61'
ГОЛ! 2:3!
И. Портнягин
ГОЛ! 2:2!
С. Пизингер
56'
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
М. Канунников
46'
Замена
Благо
️️️️
Р. Камболов
41'
Желтая карточка
М. Канунников
Желтая карточка
Д. Авдияй
39'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Карадениз
Желтая карточка
М. Эренрайх
24'
23'
Желтая карточка
Р. Камболов
ГОЛ! 1:1!
К. Клем
Пас отдал
А. Хаджич
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
21
Михаэль Эссер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
36
Уилсон Камавуака
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
30
Кристиан Добрас
ЛП
10
Донис Авдияй
ЛВ
88
Анель Хаджич
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
13
Торстен Шик
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Кристиан Шойссенгайр
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
40
Благо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
14
Клем
36
Камавуака
30
Мадль
17
Эренрайх
30
Добрас
88
Хаджич
8
Пизингер
13
Шик
10
Авдияй
27
Тадич
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
21
Котуньо
4
Кверквелия
3
Набиуллин
14
Билялетдинов
88
Камболов
21
Оздоев
61
Карадениз
22
Эдуардо
99
Канунников
88
Хаджич
30
Хорват
30
Хорват
88
Хаджич
27
Тадич
42
Кинаст
42
Кинаст
27
Тадич
13
Шик
9
Грубер
9
Грубер
13
Шик
14
Билялетдинов
15
Кисляк
15
Кисляк
14
Билялетдинов
88
Камболов
40
Благо
40
Благо
88
Камболов
99
Канунников
97
Портнягин
97
Портнягин
99
Канунников
Остались в запасе
Штурм
Рубин
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Кристиан Шойссенгайр
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Кристиан Шойссенгайр
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Штурм - Рубин
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Меркур Арена
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