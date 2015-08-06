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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Штурм
Рубин - Штурм: обзор матча 06 августа 2015
Рубин
06.08.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Штурм
85'
О. Кузьмин
66'
Й. Тадич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Штурм
Замена
Г. Котуньо
️️️️
Г. Карадениз
88'
ГОЛ! 1:1!
О. Кузьмин
Пас отдал
И. Портнягин
85'
81'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
80'
Замена
Р. Кинаст
️️️️
К. Добрас
Замена
М. Батов
️️️️
Э. Набиуллин
77'
Желтая карточка
Р. Камболов
66'
66'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тадич
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Дядюн
59'
46'
Замена
Б. Эдомвоньи
️️️️
М. Шмербек
45'
+1
Замена
М. Эренрайх
️️️️
Х. Ликояннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
40
Благо
АП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Штурм
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Марвин Поцман
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
(К)
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ПЗ
36
Уилсон Камавуака
ЛП
30
Кристиан Добрас
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
13
Торстен Шик
АП
34
Марк-Андре Шмербек
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
42
Роман Кинаст
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
3
Лемос
23
Кузьмин
61
Карадениз
88
Камболов
21
Оздоев
17
Дядюн
40
Благо
97
Портнягин
4-4-1-1
21
Эссер
23
Шпендльхофер
19
Поцман
30
Мадль
22
Ликояннис
34
Шмербек
30
Добрас
8
Оффенбахер
36
Камавуака
13
Шик
27
Тадич
61
Карадениз
21
Котуньо
21
Котуньо
61
Карадениз
3
Набиуллин
17
Батов
17
Батов
3
Набиуллин
17
Дядюн
99
Канунников
99
Канунников
17
Дядюн
22
Ликояннис
17
Эренрайх
17
Эренрайх
22
Ликояннис
30
Добрас
42
Кинаст
42
Кинаст
30
Добрас
34
Шмербек
34
Эдомвоньи
34
Эдомвоньи
34
Шмербек
Остались в запасе
Рубин
Штурм
80
Алиреза Хагиги
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
8
Симон Пизингер
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
8
Симон Пизингер
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Рубин - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Помощники судьи:
Давид Элиас Битон (Израиль) Двир Шимон (Израиль)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Россия 2
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