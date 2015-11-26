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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Сьон
Рубин - Сьон: обзор матча 26 ноября 2015
Рубин
26.11.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сьон
72'
Благо
90'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Сьон
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Девич
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
Пас отдал
Д. Билялетдинов
90'
87'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
В. Салатич
81'
Замена
Г. Карлен
️️️️
М. Конате
81'
Замена
Д. Фоллонье
️️️️
Э. Ассифуа
76'
Желтая карточка
В. Салатич
ГОЛ! 1:0!
Благо
Пас отдал
М. Оздоев
72'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
К. Эдуардо
70'
Желтая карточка
В. Устинов
49'
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Кисляк
46'
34'
Вторая желтая
Б. Ндойе
16'
Желтая карточка
В. Рюфли
12'
Желтая карточка
Б. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
3-2-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
19
Устинов
15
Кисляк
88
Камболов
40
Благо
21
Оздоев
22
Эдуардо
99
Канунников
32
Девич
3-2-1-3
1
Ванинс
4
Лакруа
99
Рюфли
31
Зверотич
34
Ндойе
3
Циглер
10
Салатич
10
Карлитуш
21
Ассифуа
11
Конате
22
Эдуардо
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
32
Девич
97
Ахметов
97
Ахметов
32
Девич
15
Кисляк
17
Дядюн
17
Дядюн
15
Кисляк
11
Конате
13
Карлен
13
Карлен
11
Конате
10
Салатич
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
10
Салатич
21
Ассифуа
94
Фоллонье
94
Фоллонье
21
Ассифуа
Остались в запасе
Рубин
Сьон
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
92
Жоаким Адао
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
92
Жоаким Адао
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Рубин - Сьон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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