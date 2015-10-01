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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Бордо
Рубин - Бордо: обзор матча 01 октября 2015
Рубин
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Бордо
87'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Ямбере
Вторая желтая
С. Кисляк
78'
Желтая карточка
С. Кисляк
73'
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Портнягин
72'
61'
Желтая карточка
Д. Контенто
57'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Бийого Поко
56'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Жуссие
54'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
И. Портнягин
47'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
М. Девич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
40
Благо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-1-2-3
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
15
Кисляк
22
Эдуардо
21
Оздоев
99
Канунников
97
Портнягин
32
Девич
4-3-3
16
Каррассо
24
Жилберт
5
Паллуа
4
Ямбере
26
Контенто
20
Жуссие
71
Бийого Поко
8
Шантом
19
Морис-Белэй
27
Кривелли
6
Савье
32
Девич
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
32
Девич
97
Портнягин
17
Дядюн
17
Дядюн
97
Портнягин
4
Ямбере
22
Сане
22
Сане
4
Ямбере
20
Жуссие
18
Плашил
18
Плашил
20
Жуссие
71
Бийого Поко
10
Хазри
10
Хазри
71
Бийого Поко
Остались в запасе
Рубин
Бордо
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
40
Благо
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
40
Благо
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Рубин - Бордо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Помощники судьи:
Витаутас Шимкус (Литва) Витенис Казлаускас (Литва)
Дополнительные помощники:
Сергей Слива (Литва) Донатас Румшас (Литва)
Резервный судья:
Довидас Сужеделис (Литва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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