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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Рубин
Ливерпуль - Рубин: обзор матча 22 октября 2015
Ливерпуль
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
35'
Э. Джан
14'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Рубин
81'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
75'
65'
Замена
И. Портнягин
️️️️
К. Эдуардо
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ф. Коутиньо
64'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аллен
46'
46'
Замена
Г. Котуньо
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Д. Аллен
40'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джан
35'
34'
Вторая желтая
О. Кузьмин
Желтая карточка
М. Шкртел
34'
19'
Желтая карточка
О. Кузьмин
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Пас отдал
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
37
Шкртел
17
Клайн
7
Аллен
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
27
Ориги
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
88
Камболов
4
Кверквелия
3
Набиуллин
40
Благо
21
Оздоев
22
Эдуардо
61
Карадениз
32
Девич
99
Канунников
7
Аллен
6
Лейва
6
Лейва
7
Аллен
11
Коутиньо
20
Бентеке
20
Бентеке
11
Коутиньо
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
32
Девич
21
Котуньо
21
Котуньо
32
Девич
22
Эдуардо
97
Портнягин
97
Портнягин
22
Эдуардо
61
Карадениз
17
Дядюн
17
Дядюн
61
Карадениз
Остались в запасе
Ливерпуль
Рубин
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Ливерпуль - Рубин
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Маттиас Винсауэр (Aвстрия) Роланд Бранднер (Aвстрия)
Дополнительные помощники:
Доминик Оушан (Австрия) Дитер Мукенхаммер (Aвстрия)
Резервный судья:
Рихард Хюблер (Aвстрия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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