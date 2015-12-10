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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Рубин
Бордо - Рубин: обзор матча 10 декабря 2015
Бордо
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
58'
Г. Лаборд
62'
Д. Ролан
30'
М. Канунников
76'
В. Устинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Рубин
Вторая желтая
Ф. Жилберт
85'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Ролан
82'
77'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Билялетдинов
76'
ГОЛ! 2:2!
В. Устинов
74'
Замена
В. Устинов
️️️️
О. Кузьмин
73'
Травма
О. Кузьмин
Замена
В. Хазри
️️️️
Г. Лаборд
71'
Замена
К. Сони
️️️️
А. Траоре
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ролан
62'
Желтая карточка
С. Ямбере
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
В. Вада
58'
54'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
46'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Кисляк
38'
Желтая карточка
О. Кузьмин
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Желтая карточка
Ф. Жилберт
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
(К)
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ПЗ
9
Гаэтан Лаборд
ЛВ
7
Абду Траоре
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
4
Диего Ролан
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
40
Благо
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Приор
29
Пундж
24
Жилберт
4
Ямбере
71
Бийого Поко
7
Траоре
23
Вада
10
Маулун
9
Лаборд
4
Ролан
92
Телин
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
88
Камболов
4
Кверквелия
3
Набиуллин
15
Кисляк
21
Оздоев
40
Благо
22
Эдуардо
99
Канунников
32
Девич
7
Траоре
10
Сони
10
Сони
7
Траоре
4
Ролан
27
Кривелли
27
Кривелли
4
Ролан
9
Лаборд
10
Хазри
10
Хазри
9
Лаборд
23
Кузьмин
19
Устинов
19
Устинов
23
Кузьмин
15
Кисляк
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
15
Кисляк
Билялетдинов
17
Дядюн
17
Дядюн
Билялетдинов
Остались в запасе
Бордо
Рубин
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Бордо - Рубин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Помощники судьи:
Фрэнсис Коннор (Шотландия) Грэм Чемберс (Шотландия)
Дополнительные помощники:
Брайан Колвин (Шотландия) Дональд Робертсон (Шотландия)
Резервный судья:
Дуглас Поттер (Шотландия)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
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