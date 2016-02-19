Спортивный директор «Легии» рассказал о переговорах с Карлосом Эдуардо

Спортивный директор "Легии" Михал Жевлаков подтвердил, что варшавский клуб ведет переговоры с полузащитником "Рубина" Карлосом Эдуардо.

"Главный тренер "Легии" Станислав Черчесов прекрасно знаком с возможностями Карлоса Эдуардо. Конечно, мы обсуждали с ним вариант данного трансфера и заинтересованы в его переходе.

В данный момент идут переговоры с игроком и его представителем. Пока сложно сказать, перейдет ли Карлос в нашу команду уже зимой или только летом. Все будет зависеть от хода переговоров", – сказал Жевлаков.