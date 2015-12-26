Карлос Эдуардо не интересен «Гремио»

Хавбек «Рубина» Карлос Эдуардо не вернется в «Гремио», несмотря на желание самого футболиста, сообщает Radio Gaucha. Совет директоров бразильского клуба не заинтересован в приглашении 28-летнего игрока, о чем ранее уже было сказано президентом «Гремио» Ромилдо Болсаном.

Срок соглашения полузащитника с казанским клубом истекает летом следующего года. Обсуждение нового контракта ведется, однако между футболистом и руководством «Рубина» пока имеются разногласия в вопросе финансов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Карлос Эдуардо отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в 16-ти поединках.