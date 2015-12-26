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    Карлос Эдуардо не интересен «Гремио»

    Хавбек «Рубина» Карлос Эдуардо не вернется в «Гремио», несмотря на желание самого футболиста, сообщает Radio Gaucha. Совет директоров бразильского клуба не заинтересован в приглашении 28-летнего игрока, о чем ранее уже было сказано президентом «Гремио» Ромилдо Болсаном.

    Срок соглашения полузащитника с казанским клубом истекает летом следующего года. Обсуждение нового контракта ведется, однако между футболистом и руководством «Рубина» пока имеются разногласия в вопросе финансов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Карлос Эдуардо отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в 16-ти поединках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2015 16:44
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    Комментарии (2)
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    castromen
    1451189590
    Невезуха у Эдуардо продолжается? Наверное,ему надо поменять менталитет т.е набухаться и начинать сначала.
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    ologreds
    1694996523
    numo453115
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