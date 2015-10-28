Карлос Эдуардо: «У меня были проблемы с гендиректором»

Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал, что у него были проблемы с бывшим руководством клуба.

«Сейчас гораздо лучше. Это очень серьезные люди, а футбол – это не шутки, это серьезное дело. Новый директор – это очень серьезный человек. Сейчас игроки понимают, что от них требуется большая ответственность. Так и должно быть. Игроки могут проиграть, но они должны понимать последствия. Сейчас более высокая дисциплина, что хорошо для нас.

Я был в их числе, у меня были с ним проблемы. В то время как с другим руководителем – Айратом Гараевым, у меня были очень хорошие отношения, каких не было с Громовым. Не хотел бы об этом говорить, это уже в прошлом, но у меня были с ним кое-какие проблемы», – рассказал Эдуардо.