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    Карлос Эдуардо: «У меня были проблемы с гендиректором»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал, что у него были проблемы с бывшим руководством клуба.

    «Сейчас гораздо лучше. Это очень серьезные люди, а футбол – это не шутки, это серьезное дело. Новый директор – это очень серьезный человек. Сейчас игроки понимают, что от них требуется большая ответственность. Так и должно быть. Игроки могут проиграть, но они должны понимать последствия. Сейчас более высокая дисциплина, что хорошо для нас.

    Я был в их числе, у меня были с ним проблемы. В то время как с другим руководителем – Айратом Гараевым, у меня были очень хорошие отношения, каких не было с Громовым. Не хотел бы об этом говорить, это уже в прошлом, но у меня были с ним кое-какие проблемы», – рассказал Эдуардо.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    28.10.2015 09:30
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    Комментарии (2)
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    Igreks
    1446022283
    откат хотел от иностранца))) вымогатель по ходу. дело привычное)
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    ologreds
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    numo446752
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