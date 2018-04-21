Карлос Эдуардо поздравил «Рубин» с днем рождения

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Карлос Эдуардо поздравил волжский клуб с днем рождения. 20 апреля татарстанцам исполнилось 60 лет.

«Поздравляю клуб, который подарил мне хорошие моменты карьеры. Доволен, что был частью «Рубина». С днем рождения!» – написал бразилец и приложил видеонарезку своих голов в нашей стране.

Эдуардо выступал за «Рубин» с 2010 по 2016 годы (с перерывом на аренду, 46 игр в РФПЛ, шесть голов).