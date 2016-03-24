Метшин: «Рубин» так и не дождался от Карлоса Эдуардо стабильной звездной игры»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что клуб расстанется с бразильским полузащитником Карлосом Эдуардо.

«При самой громкой за всю историю «Рубина» сумме трансфера в 20 миллионов евро за восемь лет клуб так и не дождался стабильной звездной игры, соответствующей его контракту, таланту и трансферной стоимости. Мы не можем постоянно ждать у моря погоды, мы приняли решение начать доверять молодым игрокам, чтобы они вырастали. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Метшин.

Напомним, что 28-летний Эдуардо перешел в «Рубин» в 2010 году, провел за клуб 46 матчей и забил шесть голов.