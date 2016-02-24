Карлос Эдуардо не перейдет в «Легию»

Спортивный директор "Легии" Михал Жевлаков заявил, что клуб не будет подписывать бразильского полузащитника "Рубина" Карлоса Эдуардо.

"Могу подтвердить факт переговоров, но не думаю, что Карлос Эдуардо станет игроком нашего клуба в нынешнее трансферное окно. Мы не можем достичь соглашения с футболистом по поводу условий и сроков контракта. Мы предложили Карлосу контракт на долгосрочной основе, что его не устроило.

Мы понимаем, в командах какого уровня играл Карлос Эдуардо, какие у него амбиции, и уважаем его решение. Однако, он не тренировался 2 месяца, ему надо набирать форму и для этого требуется время. Так как сезон заканчивается в конце мая, клуб не видит смысла подписывать с ним контракт сроком на 3 месяца, тем более, что мы не можем предложить ему такую же зарплату, как в "Рубине", - сказал Жевлаков.

В нынешнем сезоне 28-летний Эдуардо провел за "Рубин" 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с казанским клубом истекает летом.