«Рубин» планирует расторгнуть контракт с Карлосом Эдуардо

Полузащитник Карлос Эдуардо, вероятнее всего, в ближайшее время покинет "Рубин". Как сообщает источник, казанский клуб пытался продать игрока в минувшее зимнее трансферное окно в немецкий "Хоффенхайм", за который бразилец выступал ранее, однако трансфер сорвался из-за нежелания хавбека идти на понижение зарплаты. Теперь руководство клуба из столицы Татарстана готово расторгнуть контракт с ненужным команде игроком в целях экономии на его зарплате.

Отмечается, что "Рубин" уже отправился на свой заключительный зимний тренировочный сбор, при этом Карлос Эдуардо остался у себя на родине в Бразилии и не поехал с командой.

За всю свою карьеру в "Рубине" бразилец провел 46 матчей в чемпионате России и забил 6 голов.