Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Карлос Эдуардо: «Ссылкой в Хабаровск в перерыве не грозили»

    Карлос Эдуардо: «Ссылкой в Хабаровск в перерыве не грозили»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо дал свой комментарий по нулевой ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» и поделился, что в перерыве между таймами тренер команды Валерий Чалый не грозил игрокам основы ссылкой на игру в Хабаровск.

    «Трудная игра! Пришлось защищаться большую часть времени, а что вы хотели? «Динамо» практически не переставало атаковать. Зато «Рубин» очень хорошо оборонялся. И завоевал невероятно важное очко. Всех можно только поздравить. Я, к сожалению, не смог выйти в стартовом составе, так как в игре Лиги Европы получил повреждение. Был готов максимум на 40%.

    Грозил ли тренер в перерыве всех выслать в Хабаровск, если проиграем? Нет, нам тренер таких условий не ставил. Да и не время шутить. Сейчас все и так понимают, что переживаем непростой период. Любое очко на счету. Мы и без ссылок готовы выкладываться ради побед», – сказал бразилец.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997123
    numo443112
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+