Карлос Эдуардо: «Ссылкой в Хабаровск в перерыве не грозили»

Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо дал свой комментарий по нулевой ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» и поделился, что в перерыве между таймами тренер команды Валерий Чалый не грозил игрокам основы ссылкой на игру в Хабаровск.

«Трудная игра! Пришлось защищаться большую часть времени, а что вы хотели? «Динамо» практически не переставало атаковать. Зато «Рубин» очень хорошо оборонялся. И завоевал невероятно важное очко. Всех можно только поздравить. Я, к сожалению, не смог выйти в стартовом составе, так как в игре Лиги Европы получил повреждение. Был готов максимум на 40%.

Грозил ли тренер в перерыве всех выслать в Хабаровск, если проиграем? Нет, нам тренер таких условий не ставил. Да и не время шутить. Сейчас все и так понимают, что переживаем непростой период. Любое очко на счету. Мы и без ссылок готовы выкладываться ради побед», – сказал бразилец.