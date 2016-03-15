Карлос Эдуардо: «Вероятнее всего, подпишу трехлетний контракт с бразильским клубом»

Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо определился со своим следующим местом работы. Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб планирует отказаться от услуг игрока и разорвать договор с ним.

«Я почти договорился с одним из бразильских клубов. В ближайшее время отправлюсь в город, где базируется команда. Вероятнее всего, подпишу контракт на три года. Я очень счастлив, что так произошло», – сказал Эдуардо.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.