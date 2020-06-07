Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в Татарстане. Хочу вернуться в «Рубин»

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал о своем желании вновь поиграть в казанском клубе.

«Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе, в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится.

Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин»", – сообщил бразилец.

Эдуардо играл за казанцев с 2010 по 2016 годы. С января прошлого года он свободный агент.