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  • Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в Татарстане. Хочу вернуться в «Рубин»

Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в Татарстане. Хочу вернуться в «Рубин»

7 июня 2020, 23:19
5

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал о своем желании вновь поиграть в казанском клубе.

«Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе, в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится.

Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин»", – сообщил бразилец.

Эдуардо играл за казанцев с 2010 по 2016 годы. С января прошлого года он свободный агент.

Источник: Канал Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Рубин Эдуардо Карлос
Комментарии (5)
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Из Твери Леха
1591561867
Что-то странная любовь к России и бразилюг снова обострилась.
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El_Chori
1591562543
Ой, сиди-ка дома, парень
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Doberman_07
1591589996
С такой зарплатой и я бы себя комфортно в Татарстане чувствовал.
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AZ
1591596090
Вы почитайте прошлогодние новости про этого игрока... Он бесполезный игрок и только и хотел что - расторгнуть контракт с Рубином. Поэтому это обычный шалопай и клоун. Пусть сидит в своей бразилии
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