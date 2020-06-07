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    Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в Татарстане. Хочу вернуться в «Рубин»

    Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал о своем желании вновь поиграть в казанском клубе.

    «Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе, в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится.

    Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин»", – сообщил бразилец.

    Эдуардо играл за казанцев с 2010 по 2016 годы. С января прошлого года он свободный агент.

    Источник: Канал Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

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    07.06.2020 23:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3325

      Борат 1 час назад

      Бердый бабай на нём не кисло бабла заработал, а вся польза от этого Эдуарды это 2 гола амкару !
      Стыдно за татаров !
      Гыгы

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      Рейтинг: +415

      El_Chori 1 час назад

      Ой, сиди-ка дома, парень

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      Рейтинг: +1326

      Из Твери Леха 1 час назад

      Что-то странная любовь к России и бразилюг снова обострилась.

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      Рейтинг: +415

      El_Chori > Из Твери Леха 1 час назад

      Бабки называется)

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