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    Эдуардо ищет новый клуб и не полетел на сбор «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо находится в поисках нового места работы и не полетел с командой на первый зимний сбор.

    «Игрок занимается поиском новой команды. Он не поехал на сбор «Рубина». Существует вероятность, что игрок вернется в «Хоффенхайм». При этом нельзя исключать, что в случае, если Карлос Эдуардо не найдет себе новый клуб, он присоединится к «Рубину» на втором сборе», – утверждает источник.

    Ранее сам Эдуардо отрицал возможность возвращения в «Хоффенхайм», откуда он в 2010 году перешел в «Рубин».

    Источник: ТАСС

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    18.01.2016 22:43
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