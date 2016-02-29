«Рубин» намерен разорвать контракты с Благо и Эдуардо

Полузащитники "Рубина" Благо и Карлос Эдуардо могут вскоре покинуть казанский клуб. Об этом сообщил пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов.

"Клуб ценит тот вклад, который внесли в успехи команды Карлос Эдуардо и Благо Георгиев, мы высоко оцениваем уровень их футбольного мастерства, но в настоящий момент построение игры "Рубина" идет в векторе, для которого требуются исполнители иной направленности. В настоящий момент идут переговоры о разрыве контрактов на условиях, которые бы устроили обе стороны. Добавим, что казанский клуб делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры футболистов", – сказал Степанов.