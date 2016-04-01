Ринат Билялетдинов: «Эдуардо сильнее Цакташа»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе из казанского клуба полузащитника Карлоса Эдуардо. В нынешнем сезоне бразилец провел за казанцев в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.

– Футболист интересный, «игровик». Сейчас мы ничего подобного сказать не можем, просто потому что у игрока нет практики. Всех обстоятельств мы не видим. Может, игрок плохо тренируется, может, дело действительно в контракте, мы только гадаем. Однако Карлос Эдуардо гораздо сильнее и интереснее того же Мийо Цакташа, от хорвата я пока ожидаю большего.

– Для игрока уход из «Рубина» – панацея?

– Исходя из того, какая сейчас сложилась ситуация – да. Летом он заключит контракт с клубом из Бразилии, Германии или России, в зависимости от того с кем достигнет обоюдного соглашения. Ему 28 лет, исполнится 29 в этом году. Возраст самого расцвета сил. Для меня факт, что Карлос Эдуардо еще способен несколько лет играть на достаточно высоком уровне.