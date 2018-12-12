Моура: «Два года назад я покинул «Ноу Камп» в слезах. Уходя вчера, я плакал от радости»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями от ничьей с «Барселоной» (1:1) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Бразилец отметился голом в этой встрече, который принес лондонцам выход в плей-офф.

«Два года назад на «Камп Ноу» произошло невероятное, и я покинул стадион в слезах. Это был почти конец моей карьеры в «ПСЖ».

Сегодня на том же месте произошло невероятное. Я ушел, плача от радости», – сказал Моура.

В марте 2017 года Моура в составе «ПСЖ» проиграл «Барселоне» на ее поле со счетом 1:6 в ответной игре 1/8 финала ЛЧ после домашней победы над каталонцами – 4:0.