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    • Моура: «Два года назад я покинул «Ноу Камп» в слезах. Уходя вчера, я плакал от радости»

    Моура: «Два года назад я покинул «Ноу Камп» в слезах. Уходя вчера, я плакал от радости»

    Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями от ничьей с «Барселоной» (1:1) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Бразилец отметился голом в этой встрече, который принес лондонцам выход в плей-офф.

    «Два года назад на «Камп Ноу» произошло невероятное, и я покинул стадион в слезах. Это был почти конец моей карьеры в «ПСЖ».

    Сегодня на том же месте произошло невероятное. Я ушел, плача от радости», – сказал Моура.

    В марте 2017 года Моура в составе «ПСЖ» проиграл «Барселоне» на ее поле со счетом 1:6 в ответной игре 1/8 финала ЛЧ после домашней победы над каталонцами – 4:0.

    Источник: Tribalfootball

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    12.12.2018 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 12 декабря 2018, 18:39

      Всё как в жизни,ибо жизнь-это качели,не знаешь где найдешь,где потеряешь.Так же и со слезами мужскими(скупыми)-и радости и горя...

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