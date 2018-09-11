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    Нападающий «Тоттенхэма» Моура поддержал кандидата в президенты Бразилии, которого обвиняют в расизме

    Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал обвинения кандидата в президенты Бразилии Жаира Больсонаро в расизме. Сейчас политик находится в больнице, куда попал после нападения на него с ножом.

    Сегодня пройдет судебное заседание по поводу обвинения Больсонаро в расизме.

    «Я не увидел ничего подобного от других политиков. Этим он отличается от всех них.

    Расизм? Если бы он был расистом, то сидел бы в тюрьме. Ваши обвинения ничем не аргументированы» – написал Моура в твиттере.

    Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре этого года.

    Источник: Twitter

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    11.09.2018 06:31
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