Нападающий «Тоттенхэма» Моура поддержал кандидата в президенты Бразилии, которого обвиняют в расизме

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал обвинения кандидата в президенты Бразилии Жаира Больсонаро в расизме. Сейчас политик находится в больнице, куда попал после нападения на него с ножом.

Сегодня пройдет судебное заседание по поводу обвинения Больсонаро в расизме.

«Я не увидел ничего подобного от других политиков. Этим он отличается от всех них.

Расизм? Если бы он был расистом, то сидел бы в тюрьме. Ваши обвинения ничем не аргументированы» – написал Моура в твиттере.

Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре этого года.