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    B/R Football представил ролик к финалу ЛЧ в стиле Симпсонов, где Салах – школьник, а Моура – малыш

    Bleacher Report Football представил видео к предстоящему финалу Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    Ролик сделан в виде мультфильма в стиле Симпсонов. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах показан в нем школьником, который пишет на доске «Следующий год – наш год». Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура представлен в виде малыша, отец которого – главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино.

    Также в ролике присутствуют нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер Bleacher Report Football

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    31.05.2019 23:24
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