Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, в каком состоянии его команда подойдет к ответному матчу против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы проиграли со счетом 0:1. У нас большие проблемы с составом – из-за травм не играют Гарри Кейн и Сон Хын-Мин. Но даже без них нам по силам переломить ситуацию. Мы хорошо подготовимся, и я уверен, что сможем пройти дальше.
У нас хватает классных игроков, которые могут забивать мячи. «Тоттенхэм» потерял двух сильных нападающих, но нам нельзя из-за этого плакать. Это футбол», – заявил бразилец.
- Единственный мяч от «РБ Лейпцига» английский клуб пропустил с пенальти от Тимо Вернера.
- Ответная игра состоится 10 марта.
Источник: Goal