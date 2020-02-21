Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, в каком состоянии его команда подойдет к ответному матчу против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли со счетом 0:1. У нас большие проблемы с составом – из-за травм не играют Гарри Кейн и Сон Хын-Мин. Но даже без них нам по силам переломить ситуацию. Мы хорошо подготовимся, и я уверен, что сможем пройти дальше.

У нас хватает классных игроков, которые могут забивать мячи. «Тоттенхэм» потерял двух сильных нападающих, но нам нельзя из-за этого плакать. Это футбол», – заявил бразилец.