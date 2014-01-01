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    Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, в каком состоянии его команда подойдет к ответному матчу против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы проиграли со счетом 0:1. У нас большие проблемы с составом – из-за травм не играют Гарри Кейн и Сон Хын-Мин. Но даже без них нам по силам переломить ситуацию. Мы хорошо подготовимся, и я уверен, что сможем пройти дальше.

    У нас хватает классных игроков, которые могут забивать мячи. «Тоттенхэм» потерял двух сильных нападающих, но нам нельзя из-за этого плакать. Это футбол», – заявил бразилец.

    • Единственный мяч от «РБ Лейпцига» английский клуб пропустил с пенальти от Тимо Вернера.
    • Ответная игра состоится 10 марта.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4691

      серега кашин 40 минут назад

      без сона и кейна шпорам ничего не светит в лч и апл

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