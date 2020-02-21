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  • Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»

Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»

21 февраля 2020, 11:12
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Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, в каком состоянии его команда подойдет к ответному матчу против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли со счетом 0:1. У нас большие проблемы с составом – из-за травм не играют Гарри Кейн и Сон Хын-Мин. Но даже без них нам по силам переломить ситуацию. Мы хорошо подготовимся, и я уверен, что сможем пройти дальше.

У нас хватает классных игроков, которые могут забивать мячи. «Тоттенхэм» потерял двух сильных нападающих, но нам нельзя из-за этого плакать. Это футбол», – заявил бразилец.

  • Единственный мяч от «РБ Лейпцига» английский клуб пропустил с пенальти от Тимо Вернера.
  • Ответная игра состоится 10 марта.

Источник: Goal
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Сон Хын-Мин Кейн Гарри Моура Лукас
Комментарии (1)
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серега кашин
1582277163
без сона и кейна шпорам ничего не светит в лч и апл
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