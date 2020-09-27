АПЛ. «Ньюкасл» ушел от поражения в концовке матча с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» в третьем туре АПЛ на своем поле сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед».

У лондонцев в первом тайме отличился нападающий Лукас Моура. Гости ушли от поражения на седьмой добавленной к матчу минуте благодаря пенальти, реализованному Каллумом Уилсоном.

Хозяева набрали четыре очка и занимают седьмое место, «Ньюкасл» с тем же количеством очков – на девятой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Моура, 25; 1:1 – Уилсон, 90+7 (с пенальти).

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