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    АПЛ. «Ньюкасл» ушел от поражения в концовке матча с «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» в третьем туре АПЛ на своем поле сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед».

    У лондонцев в первом тайме отличился нападающий Лукас Моура. Гости ушли от поражения на седьмой добавленной к матчу минуте благодаря пенальти, реализованному Каллумом Уилсоном.

    Хозяева набрали четыре очка и занимают седьмое место, «Ньюкасл» с тем же количеством очков – на девятой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моура, 25; 1:1 – Уилсон, 90+7 (с пенальти).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1153

      21082014 42 минуты назад

      все возможные вопросы по исходу этого поединка Тоттенхэм мог снять еще в первом тайме,но во втором тайме резко сбавил обороты,а на 97 минуте очень об этом пожалел..

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      Рейтинг: +1199

      Play 44 минуты назад

      Это конечно межгалактический фейл шпор, иметь такое игровое преимущество, и обосраться в концовке, это надо уметь.

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