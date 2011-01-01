АПЛ. «Ньюкасл» ушел от поражения в концовке матча с «Тоттенхэмом»

все возможные вопросы по исходу этого поединка Тоттенхэм мог снять еще в первом тайме,но во втором тайме резко сбавил обороты,а на 97 минуте очень об этом пожалел..
«Тоттенхэм» в третьем туре АПЛ на своем поле сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед».
У лондонцев в первом тайме отличился нападающий Лукас Моура. Гости ушли от поражения на седьмой добавленной к матчу минуте благодаря пенальти, реализованному Каллумом Уилсоном.
Хозяева набрали четыре очка и занимают седьмое место, «Ньюкасл» с тем же количеством очков – на девятой строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Моура, 25; 1:1 – Уилсон, 90+7 (с пенальти).