Моура, Вейналдум и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

арнольд конечно, за креатив
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.
В список номинантов включены Лукас Моура, Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхэм»), Джорджиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).
- Бразилец оформил хет-трик в матче с «Аяксом».
- Француз результативными действиями не отличался.
- Голландец забил два гола в ворота «Барселоны».
- Англичанин сделал ассист в игре с каталонцами.
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» со счетом 3:2 и вышел в финал ЛЧ. Там лондонцы встретятся с «Ливерпулем», который разгромил «Барселону» со счетом 4:0.