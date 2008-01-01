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    Моура, Вейналдум и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

    В список номинантов включены Лукас Моура, Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхэм»), Джорджиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).

    • Бразилец оформил хет-трик в матче с «Аяксом».
    • Француз результативными действиями не отличался.
    • Голландец забил два гола в ворота «Барселоны».
    • Англичанин сделал ассист в игре с каталонцами.

    «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» со счетом 3:2 и вышел в финал ЛЧ. Там лондонцы встретятся с «Ливерпулем», который разгромил «Барселону» со счетом 4:0.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 06:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      Вальдемар IV 7 минут назад

      арнольд конечно, за креатив

      0
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      Рейтинг: +65

      АХА 42 минуты назад

      Льорис тоже должен быть

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