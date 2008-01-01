Моура, Вейналдум и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

В список номинантов включены Лукас Моура, Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхэм»), Джорджиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).

Бразилец оформил хет-трик в матче с «Аяксом».

Француз результативными действиями не отличался.

Голландец забил два гола в ворота «Барселоны».

Англичанин сделал ассист в игре с каталонцами.

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» со счетом 3:2 и вышел в финал ЛЧ. Там лондонцы встретятся с «Ливерпулем», который разгромил «Барселону» со счетом 4:0.