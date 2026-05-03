Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Кубок Америки 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011