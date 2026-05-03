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Бразилия. Серия А
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Сан-Паулу
Лукас Моура
Статистика
€ 2 млн
Лукас Моура - статистика
Сан-Паулу
13 августа 1992 (34), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
173 см | 81 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
8
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
61' - 74'
73'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
1' - 71'
24'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
61' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
86' - 90'
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