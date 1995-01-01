Эриксен – о хет-трике Моуры: «Надеюсь, Лукасу поставят статую»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (3:2).

«Мы чувствовали, что не смогли бы посмотреть на себя в зеркало, если бы проиграли 3:0 или 4:0. Нам пришлось сражаться, мы забили рано, набрали обороты, оказали давление. Нам везло, что мяч шел в правильном направлении, Лукас провел замечательную игру.

Сегодня это было не о тактике, а больше о борьбе и сердце. Сердце и Лукасе Моуре. То, как мы выиграли матч, – он заслуживает этого, американские горки сезона. Он добыл для нас финал, я надеюсь, ему поставят статую в Англии после этого. У нас нет слов, мне жаль «Аякс». Но в конце мы думаем о себе. Не заслуживая этого больше них, мы туда попали», – сказал Эриксен.

В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

Игра пройдет 1 июня в Мадриде.

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