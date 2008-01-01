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    Мяч Месси со штрафного «Ливерпулю» – лучший гол полуфинала ЛЧ

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором самого красивого мяча в полуфинале Лиги чемпионов.

    УЕФА признал лучшим гол аргентинца со штрафного в ворота «Ливерпуля» в первом матче команд (3:0).

    В голосовании Месси обошел форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги (второй мяч в ответной игре с каталонцами), хавбека «Аякса» Хакима Зиеша (ответный матч против «Тоттенхэма») и нападающего «Тоттенхэма» Лукаса Моуру (второго гол «Аяксу» в ответной встрече).

    ВИДЕО

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +394

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ну не удивительно
      конечно месси
      а то что были мячи и поприятнее - неважно

      0
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      Рейтинг: +1016

      Koshkin@myshkyn 1 час назад

      ну тут не поспоришь, гол шикарный... а вот ответный 4-й гол Ливерпуля в ответном матче, ещё лучше)

      0
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      Рейтинг: +200

      Grizli4G 1 час назад

      Шикарный гол!

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