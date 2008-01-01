Мяч Месси со штрафного «Ливерпулю» – лучший гол полуфинала ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором самого красивого мяча в полуфинале Лиги чемпионов.

УЕФА признал лучшим гол аргентинца со штрафного в ворота «Ливерпуля» в первом матче команд (3:0).

В голосовании Месси обошел форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги (второй мяч в ответной игре с каталонцами), хавбека «Аякса» Хакима Зиеша (ответный матч против «Тоттенхэма») и нападающего «Тоттенхэма» Лукаса Моуру (второго гол «Аяксу» в ответной встрече).

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